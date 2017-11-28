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Rusya'dan 'Körfez'de gerginlik artıyor' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, körfez bölgesinde yaşanan gerilim konsunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

AA | 28.11.2017 - 14:26..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi endişe verici bulduklarını belirterek, "Gerginlik sadece İran etrafında değil Arap monarşiler arasında da artmış durumda." dedi.

"ORTADOĞU'DA TÜRBÜLANS"

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki "türbülans"ın sürdüğünü söyledi.

Ortadoğu'da terörist örgütlerin son dönemde önemli darbeler aldığına işaret eden Sergey Lavrov, "Ancak farklı güçler tarafından bu yolda edinilen faydalı deneyim, henüz BM tarafından desteklenen uluslararası terör karşıtı bir koalisyona maalesef dönüşmedi." diye konuştu.

"GERİLİM ENDİŞE VERİCİ"

Bakan Lavrov, Libya, Irak ve Yemen'de yaşanan krizlerin devam ettiğini hatırlatarak, "Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi de endişe verici buluyoruz. Bu gerginlik sadece İran etrafında değil Arap monarşiler arasında da artmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Sergey Lavrov, başta İran konusunda yapılan nükleer anlaşma olmak üzere yapıcı ve çok taraflı birçok iş birliği anlaşmasının da son dönemde riske girdiğini söyledi.

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