Rusya'dan Kuzey Kore'ye mesaj: Savaşa hazırız

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerinin Kuzey Kore'nin füze atışları nedeniyle savaşa hazır halde bulunduklarını, Rusya'nın bu atışların hedefi olmadığını fakat kendisini her türlü olaydan koruması gerektiğini bildirdi.

"ÜST DÜZEY SAVAŞA HAZIRIZ"

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın füze atışlarının hedefi olmadığının farkındayız. Fakat kendimizi her türlü olumsuz olaydan korumak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerimizi üst düzey savaşa hazırlık halinde bulunduruyoruz." dedi.

Daha önce ABD hükümeti Kuzey Kore'nin bu eyleminin Rusya'yı mutlu etmediğini, çünkü füze atışının sınıra yakın yerde gerçekleştirildiğini açıkladı. Washington'un bu tepkisine yorum yapan Ozerov, Rusya'nın dış tehditleri kendisinin analiz edebileceğini söyledi.