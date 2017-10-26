taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.335
USD
3,8211
EURO
4,4548
ALTIN
155,74
PETR
59,3500

Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

Nato'nun Türkiye'yi S-400 konusunda açıkça tehdit etmesinin ardından Rus askeri uzman Jilin, "S-400'ler Türkiye'yi koruyacak" dedi.

26.10.2017 - 22:56
  1. Haberler
  2. İç Haber
Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel'in Türkiye'nin S-400 talebi için "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" şeklindeki tehditlerine Rusya sessiz kalmadı.

Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO'nun Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

"BAŞ EĞMEYEN TÜRKİYE'Yİ KORUYACAK"

Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor. Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak. Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor. Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor."

Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

İlginizi Çekebilir
THY'den görme engelli yolculara yeni uygulama
Türk Hava Yolları, görme engelli yolcuları için boarding kartlarının Braille alfabesi ile basılacağını bildirdi.
İstanbul'da terör operasyonu
PKK'ya yönelik İstanbul'da yapılan terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Büyükada davasında tahliye edilenler Türkiye'den ayrıldı
Büyükada davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi bugün ülkelerine döndü.
Çalınan buzağı bagajda bulundu
Erzurum'da hayvan hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda bir buzağı otomobil bagajından çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

323
Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

120
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

434
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

151
İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

İyi Parti'den Anıtkabir ve Hacı Bayram ziyareti

706
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

207
Bekir Boydak hakkında tahliye kararı

Bekir Boydak hakkında tahliye kararı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM