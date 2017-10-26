Rusya'dan NATO'ya Türkiye için S-400 mesajı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel'in Türkiye'nin S-400 talebi için "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" şeklindeki tehditlerine Rusya sessiz kalmadı.

Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO'nun Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"BAŞ EĞMEYEN TÜRKİYE'Yİ KORUYACAK"

Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor. Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak. Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor. Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor."