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Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Norveç'te konuşlandırılmış 330 ABD askerinin ülkede kalışlarının süresinin uzatılmasını eleştirdi.

26.06.2017 - 00:26
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Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Norveç'te konuşlandırılmış 330 ABD askerinin ülkede kalışlarının süresinin uzatılmasının "gerginliği tırmandıracağı ve kuzeyde istikrarın bozulmasına neden olacağı" belirtildi.

Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Hafta içinde Norveç Hükümeti ülkede konuşlandırılmış ABD askerlerinin kalış süresini 2018 yılı sonuna kadar uzatma kararı almıştı. ABD askerlerinin kalış süresi 2017 yılı sonunda bitiyordu.

NATO ve Rusya, son dönemde askeri hareketliliği arttırarak gerginliğin tırmandırılması konusunda birbirlerini suçluyorlardı.

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