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Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasına son verdi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 15:34..
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Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Rusya ile Türkiye arasında 2015'in Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türk domatesinin ithalatı yasaklanmıştı. Dün gerçekleşen görüşmeler sonrası Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı.

Böylece, Türkiye'den bu ülkeye yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

SINIRLI SAYIDA İHRACATÇI TARAFINDAN YAPILABİLİYORDU

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığınca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

26 NİSAN'DA TOPLANTI YAPILDI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

FİRMA SINIRLAMASI KALDIRILDI

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.

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