Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili konusunda "Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı." dedi.

Emlak Konut GYO'nun Küçükçekmece'de hayata geçirdiği proje 'Bizim Mahalle'nin 1. ve 3. etap ihaleleri mayısta yapılacak.

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Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur" dedi.