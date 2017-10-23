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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vizeye yeşil ışık

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu baktıklarını söyledi.

23.10.2017 - 08:49
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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vizeye yeşil ışık

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı"nı AA muhabirine değerlendirdi.

TİCARET HACMİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Toplantı kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki bazı ticari engellerin kaldırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Novak, "Gelecekteki ortak projelere ilişkin konuları ele aldık. Atılan adımlardan son derece memnunum. Geçen yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı ancak bu rakam bile potansiyelimizin çok altında" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Novak, Türk ve Rus liderlerin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gerekli adımların atıldığını ve bu konuda iki ülkenin kurduğu ortak yatırım fonunun çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

VİZE SERBESTLİĞİNE OLUMLU BAKIYORUZ

İki ülke arasındaki vize uygulamasında değişikliğin yakın olduğunu aktaran Novak, "Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu bakıyoruz. Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için gerekli teklifleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Bu çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

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