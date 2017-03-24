Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist tahmini: 3.5 milyon

Ria ajansının bildirdiğine göre, düzenlediği basın toplantısında turist sezonuna ilişkin tahminlerini paylaşan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev, "Eğer önemli bir durum olmazsa, yurtdışı tur satışlarında, Türkiye'nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yıla göre belirgin bir artış olacak." dedi.

RUSLARIN TAHMİNİ 3.5 MİLYON TURİST

Topolkarayev, "2-3 ay önce Türkiye'ye Rusya'dan bu yıl 3 milyon turistin gideceğini tahmin ederken, bugün gözlediğimiz agresif satış temposu göz önünde bulundurulduğunda, bu tahmini 3,5 milyona çıkarabilirim." şeklinde konuştu.