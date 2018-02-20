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Rusya'dan Türkiye'ye Şam mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki durumun Şam ve Ankara ile doğrudan diyalog yöntemi ile çözülebileceğini belirtti.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:32..
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Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir." dedi.

DİREKT ÇÖZÜLEBİLİR

Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afrin'de yaşanan sorunun direkt oalrak Suriye hükümeti ile konuşulması durumunda çözülebileceğini belirten Lavrov, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla korunabilir." sözlerini kullandı.

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