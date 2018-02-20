Rusya'dan Türkiye'ye Şam mesajı

Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

1 Tarlatan nedir Tarlatan nedir? Tarlatan ne için kullanılır? Tarlatan ne işe yarar? Tarlatan hangi elbiselerde kullanılır?

2 Sahibini 12 yıl mezar başında bekleyen köpek öldü Arjantin’de 12 yıl önce hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından ayrılmayan “Capitan” isimli köpek öldü.

3 İkinci sürücüsüz metronun tünelleri birleşti Dudullu'dan Bostancı istikametinde kazı yapan TBM makineleri ile Kayışdağı'ndan kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makinelerinin açtığı tüneller MODOKO'da buluştu.

4 Gazze esnafı ablukayı protesto için kepenk indirdi İsrail ablukası altındaki Gazze'de esnaf, gittikçe kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek için kepenk kapattı.

5 Engin Geçtan'dan zihin açıcı 20 alıntı Bugün hayata veda eden Türkiye'nin Irvin Yalom'u, Prof. Dr. Engin Geçtan'ı, Kitap Ayracı olarak kendi sözleriyle uğurluyoruz.

6 Yumurta kabuğu = Kalsiyum deposu Yumurta kabuğunun kalsiyum açısından zengin bir kaynak olduğunu vurgulayan Diyetisyen Emre Uzun, tüm merak edilenleri açıkladı.