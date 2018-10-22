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Rusya'dan Ukrayna'ya yaptırım hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların hazırlanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

AA | 22.10.2018 - 16:21..
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sg

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik "hasmane" tutumu nedeniyle Ukraynalı bazı şirketlere ve şahıslara yönelik kısıtlamaların hazırlanmasıyla ilgili kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

ŞAHISLARIN LİSTESİ HAZIRLANACAK

Rus hükümetinin, Ukrayna’ya yönelik kısıtlamalar hazırlamakla görevlendirildiği kararnameyle, ekonomik kısıtlamaların uygulanacağı Ukraynalı şirketlerin ve şahısların listesi hazırlanacak.

Rusya'nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu. Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

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