Rusya'dan vize kolaylığı

2Beyaz Saray: Vergi kararı yanlış bir adım
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Amerikan mallarına yönelik ek vergi kararına ilişkin “Üzücü ve yanlış yöne giden bir karar” ifadesini kullandı.
3Rusya'dan vize kolaylığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya için iş adamı ve resmi pasaportluya vize kaldırılıyor.
4Aynı eczanenin içine her yıl araç giriyor
Antalya Manavgat'ta eczanesine hafif ticari araç giren eczacı 2016 ve 2017 yılının aynı gününde aynı marka ve model aracın girmesinden sonra bu sene de bir aracın girmesinden dolayı isyan etti.