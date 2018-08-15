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Rusya'dan vize kolaylığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya için iş adamı ve resmi pasaportluya vize kaldırılıyor.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 22:06..
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Rusya'dan vize kolaylığı

Rusya'dan vize kolaylığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya için işadamı ve resmi pasaportluya vize kaldırılıyor.

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