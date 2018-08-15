Rusya'dan vize kolaylığı

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Aynı eczanenin içine her yıl araç giriyor

Antalya Manavgat'ta eczanesine hafif ticari araç giren eczacı 2016 ve 2017 yılının aynı gününde aynı marka ve model aracın girmesinden sonra bu sene de bir aracın girmesinden dolayı isyan etti.