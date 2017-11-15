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Rusya'nın ABD-DEAŞ ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün paylaştığı ABD/DEAŞ işbirliğini içerdiği iddia edilen fotoğraflar oyun karesi çıktı.

15.11.2017 - 16:41
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Rusya Savunma Bakanlığı dün resmi sosyal medya hesabından "ABD'nin DEAŞ'a sağladığı desteğin inkar edilemez" notuyla paylaştığı ileti büyük ilgi çekmişti. Ancak dedikodu olarak başlayan ve sonrasında ise yüksek sesle dillendirilen bir iddia gerçeğe dönüştü ve bu iddia Rusya Savunma Bakanlığı'nı adeta rezil etti.

OYUN SAHNESİNDEN ALINAN KARELER SERVİS EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, resmi Twitter üzerinden beş adet fotoğraf yayınladı.

Paylaşımda kullanılan fotoğrafların, terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtilen bir konvoyun ABD güçlerinin gözetiminde hareket ettiğini gösterdiği iddia edildi. Ancak kısa bir süre sonra fotoğraflardan birinin "AC-130 Gunship Simulator" isimli cep telefonu oyunundan alınan bir ekran görüntüsü olduğu anlaşıldı.

Rusya'nın ABD-DEAŞ ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

DİĞER FOTOĞRAFLAR FELLUCE'DEN

Rus Savunma Bakanlığı'nın skandalı bununla da sınırlı kalmadı

Rusya'nın ABD-DEAŞ ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

Rus ordusu tarafından çatışma bölgelerinde servis edilen görsellerin doğruluğunu teyit eden Conflict Intelligence Team isimli grup diğer 4 fotoğrafın da hatalı olduğunu belirtti.

Rusya'nın ABD-DEAŞ ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

GERÇEK GÖRSELLER YENİDEN PAYLAŞILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Ebu Kemal'den ayrılan DEAŞ militanlarına yardım ettiğinin kanıtı olarak sunduğu fotoğrafların yanlış olduğunu açıkladı. Bakanlık, "gerçek" olduğunu iddia ettiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Rusya'nın ABD-DEAŞ ilişkisi kanıtları oyun sahnesi çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekran görüntüsünün oyunun Youtube'da bulunan tanıtım videosundan alındığı ortaya çıkmasının hemen ardıdnan Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada fotoğrafın bir bakanlık çalışanı tarafından yanlışlıkla yüklendiği ve olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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