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Rusya'nın ABD kınansın talebi reddedildi

Rusya'nın talep ettiği ABD, İngiltere ve Fransa kınansın talebi BMGK'da reddedildi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 20:30..
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Rusya'nın ABD kınansın talebi reddedildi

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

TASARI REDDEDİLDİ

Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

DAİMİ ÜLKELERİN VETO ETMEMESİ GEREKİYORDU

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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