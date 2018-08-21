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Rusya'nın ABD'deki varlıkları bloke edildi

Amerika Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan milyonlarca dolarlık aktif mal varlığını bloke etti.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 17:37..
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Rusya'nın ABD'deki varlıkları bloke edildi

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

RUSYA'NIN MAL VARLIKLARINA BLOKE

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.


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