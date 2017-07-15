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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi 15 Temmuz törenine katılacak

Andrey Karlov'un öldürülmesiyle yeni görevine atanan Aleksey Yerhov, Ankara'ya geldi.

15.07.2017 - 11:10
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Daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Aleksey Yerhov,  FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastına kurban giden Andrey Karlov'un yerine atanmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi 15 Temmuz törenine katılacak

"ANKARA'YA GELDİ"

Bu sabah saatlerinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda, "Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexey Yerhov Ankara'ya geldi" ifadeleri kullanıldı.

15 TEMMUZ TÖRENİNE KATILACAK

Yerhov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle TBMM'deki 15 Temmuz törenine katılacağı açıklandı.

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