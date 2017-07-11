Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Türkçe öğrenmek istiyor

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
"İNŞALLAH BECEREBİLİRİM"
Sputnik'in haberine göre, İlk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyleyen Yerhov, yakın bir zamanda göreve başlayacağını belirterek Türkçe öğrenmesi için "İnşallah becerebilirim" dedi.
ANDREY KARLOV'UN YERİNE ATANDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksey Yerhov'un Ankara Büyükelçiliği görevine atanmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.
Yerhov, Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine atanmıştı.