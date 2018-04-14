Rusya'nın bölgelerine saldırı olmadı

Hava harekatının ardından basın karşısına geçen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın "Rusya ile irtibata geçmedik" demesine rağmen, Esad'ın müttefiki Rusya'nın birliklerine herhangi bir saldırının gerçekleşmediği açıklandı.

RUSYA: "ÜSLERİMİZE FÜZE GELMEDİ"

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı ortak saldırıya tepki gösteren Rusya, bölgedeki kendi üslerine füzenin isabet etmediğini duyurdu.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" ifadelerine yer verildi.

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