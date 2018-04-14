taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
177,25
PETR
72,5700

Rusya'nın bölgelerine saldırı olmadı

Rusya, Suriye'ye düzenlenen saldırıda kendi bölgelerine füze düşmediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 07:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Rusya'nın bölgelerine saldırı olmadı

Rusya'nın bölgelerine saldırı olmadı

Hava harekatının ardından basın karşısına geçen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın "Rusya ile irtibata geçmedik" demesine rağmen, Esad'ın müttefiki Rusya'nın birliklerine herhangi bir saldırının gerçekleşmediği açıklandı.

RUSYA: "ÜSLERİMİZE FÜZE GELMEDİ"

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yaptığı ortak saldırıya tepki gösteren Rusya, bölgedeki kendi üslerine füzenin isabet etmediğini duyurdu.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" ifadelerine yer verildi.

ABD Şam'ı vurdu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Amerika'nın ikinci saldırı planı yok
ABD Savunma Bakanı, Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon planı olmadığını söyledi.
İran, Suriye'ye harekatı kınadı
Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik operasyonundan sonra İran'dan ilk açıklama geldi.
Suriye'ye saldırı Amerikan medyasında
ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Esad rejimini hedef alması, Amerikan medyasının farklı kesimlerinde farklı tepkilerle karşılandı.
Suriye'de vurulan bölgeler belli oldu
Trump'ın Suriye'ye askeri harekatın başladığını açıklamasının ardından, kimyasal silah üretimi ve malzemelerinin depolandığı bölgeler vuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Şam'ı vurdu

ABD Şam'ı vurdu

70
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

46
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

57
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

72
ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

61
TSK envanteri genişliyor: sırada Tarantula var

TSK envanteri genişliyor: sırada Tarantula var

6
Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

Moumtzis: İdlib'de çatışma devam ederse Türkiye sınırına akın olur

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM