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Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sovyetler Birliği döneminden sonra savaş uçaklarıyla ilk kez Amerika'ya uçuş gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 01:37..
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Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya, eski Rus ajanların ölümü üzerinden kendisini hedef alan ABD'ye askeri gösteri yaptı. Rus denizaltısavar uçaklarının Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya askeri eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey filosunun da güçleneğini açıkladı.

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

SOVYETLERDEN SONRA BİR İLK

Moskova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD, Kanada ve bir dizi AB ülkesinin Rusya'ya karşı ortak politika izlediği bir dönemde askeri alanda önemli bir hamle gerçekleştirmiş oldu.

Rus basınında yer alan haberde, Şoygu'nun "Sovyetler döneminden bu yana Rus denizaltısavar uçakları Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

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