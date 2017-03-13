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Rusya'nın enerji gelirleri arttı

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,4, doğalgaz gelirleri de yüzde 17,2 artış gösterdi.

13.03.2017 - 17:28
  1. Haberler
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Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) verilerine göre, ülkenin toplam ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak 25 milyar dolara yükselirken, enerji ürünlerinin toplam ihracattaki payı da yüzde 2 artarak yüzde 70'e çıktı.

RUSYA EN ÇOK ÇİN'LE İHRACAT YAPTI

Ülkenin petrol ihracat gelirleri ocakta 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 68,4 artarak 7,4 milyar dolara çıkarken, doğalgaz ihracat gelirleri de yüzde 17,2 yükselerek 3,5 milyar dolar oldu.

Rusya'nın geçen ay en çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla 6 milyar dolarla Çin, 3,9 milyar dolarla Almanya, 2,8 milyar dolarla Hollanda, 1,7 milyar dolarla İtalya ve 1,3 milyar dolarla Türkiye oldu.

24 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

FTS'nin bugün yayınladığı verilere göre, Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelerden ithalatı ise bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 24 milyar dolara yükseldi.

OPEC ile varılan anlaşma sonrası günlük petrol üretimini 300 bin varil kısmayı taahhüt eden Rusya, ocakta günlük üretimini 120 bin varil azaltmıştı.

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