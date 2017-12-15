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Rusya'nın eski ekonomi bakanına hapis cezası

Moskova'nın Zamoskvoretsky mahkemesi, eski Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Alexei Ulyukayev'i, rüşvet almak suçundan sekiz yıl hapis ve 2.2 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

DHA | 15.12.2017 - 16:51..
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Rusya eski Ekonomi ve Kalkınma Bakanı, Alexei Ulyukayev, devlet petrol şirketi Rosneft’in, bir diğer petrol şirketi Başneft’in hisselerini satın alabilmesi için bakanlık adına olumlu görüş bildirmesi karşılığında 2 milyon dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

Rusya'nın eski ekonomi bakanına hapis cezası

ÇANTA İÇİNDE PARA ALINCA YAKALANDI

Dava dosyasına göre eski bakan, Rosneft’ten çanta içinde para alınca yakalandı.

Suçunu redden bakan, çantada şarap olması gerektiğini söylese de cezadan kurtulamadı ve 8 yıl hapis ve 2.2 milyon dolar para cezasına mahkum oldu.

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