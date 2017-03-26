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Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Putin'e karşıtlığı ile bilinen Alexei Navalny, Rusya'da yolsuzluğa karşı yapılan protestoda gözaltına alındı.

26.03.2017 - 16:27
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Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'da polis, muhalif lider Alexei Navalny'i, Moskova'da yolsuzluğa karşı düzenlenen protestoda gözaltına aldı.

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

NAVALNY TUTUKLANDI

Reuters muhabiri, Navalny'nin polis tarafından tutuklandığını ve polis aracına koyulduğunu gördüğünü söyledi. Ardından Navalny'nin polis aracındaki görüntüsü servis edildi.

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

PUTİN'E KARŞI MUHALEFETİN ÖNCÜSÜ OLMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalefetin öncüsü olan Navalny'nin düzenlediği protestonun, 2011-2012 beri düzenlenen en büyük eylemlerden biri olduğu kaydedildi.

PROTESTOCULAR ENGEL OLMAK İSTEDİ

Yüzlerce protestocunun ise polis aracı etrafında toplanarak Navalny'nin götürülmesini engellemeye çalıştığı bildirildi. Protestocular Moskova'da polislerle çatışmaya devam ediyor.

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

Rusya'nın muhalif lideri gözaltına alındı

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