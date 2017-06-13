Rusya'nın muhalif lideri Navalny'e hapis cezası

Ülkede muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalny'nin çağrısı üzerine birçok şehirde "yolsuzluk karşıtı" gösteri düzenlenmişti.

YAKLAŞIK 1500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başta Moskova ve St Petersburg olmak üzere birçok şehirdeki protestolar sonunda yaklaşık 1500 kişi gözaltına alındı.

30 GÜNLÜK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Protesto gösterileri öncesi Aleksey Navalny, evinin önünde gözaltına alınmıştı. Dün mahkemeye çıkarılan aktivist, 30 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

TOPLANMA HAKKINI İHLAL ETTİ

Mahkeme Navalny’i izin verilmeyen bir protesto gösterisine katılım çağrısında bulunarak toplanma hakkını ihlal etmekten suçlu buldu.

PUTİN'iN RAKİBİ

Daha önce de mart ayında düzenlenen protesto gösterileri sonrası 15 günlük hapis cezası alan 41 yaşındaki Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en sert eleştiren siyasi rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. Seçimlere de katılması beklenen aktivistin kamuoyu anketlerine göre kazanması oldukça güç.

ABD VE AB'DEN TEPKİ

Yapılan gösterilere ve tutuklamalara ABD ve AB'den ise tepki geldi. Dün basın toplantısı düzenleyen Spicer, Rusya'ya 'tüm barışçıl göstericileri bir an önce serbest bırakması' çağrısı yaparak, "Rus vatandaşları, kendilerine haklarını korku ve baskı olmadan savunma imkanı tanıyan bir hükümeti hak ediyor." dedi.