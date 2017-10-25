Rusya'nın Paris Hilton'u olarak bilinen gazeteci ve sunucu Ksenia Sobchak, aday olduktan sonra ilk kez bir basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Paris Hilton'u Putin'i kızdıracak VİDEO

"KIRIM UKRAYNA'YA AİT"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sobchak, Putin'i kızdıracak bir açıklama yaptı. Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirten Sobchak, "Uluslararası hukuka göre Kırım Ukrayna'ya ait. Bu kadar. Ancak konuşulması gereken başka konular da var. Örneğin, Kırım'da yaşayanlara ne olacak, bu durumdan nasıl etkilenecek ve orada yaşayanların hayatı ne olacak." dedi.





SOBCHAK , KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

2015 yılında Newsweek'in Polonya sayısına röportaj veren Sobchak, bu durumla tamamen çelişen bir açıklama yapmıştı. Sobchak, "Kırım ile ilgili olan tüm tartışmalar artık son buldu. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilip edilmemesinin tartışılması mantıksızdır." diye konuşmuştu.