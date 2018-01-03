Rusya’nın petrol ihracatı arttı

Merkez Yakıt ve Enerji Kompleksi'nden yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine petrol hacminin geçen yıl içinde yüzde 0,4 azalarak 18 milyon tona gerilerken BDT dışı ülkelere yapılan petrol ihracatı hacminin yüzde 1.1’lik artışla 238.72 milyon tona vardığı kaydedildi.

BDT ÜLKELERİ VE İÇ PİYASA

Aralık ayında da Rusya'nın BDT ülkelerine ihracı, önceki seneye göre yüzde 6.7 azalarak, 18.84 milyon ton olarak gerçekleşti.

İç piyasaya gerçekleştirilen ham petrol sevki ise önceki yıla göre bu rakam yüzde 0.2 azalarak, 286.57 milyon ton olarak gerçekleşti.