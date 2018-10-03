Rusya yönetimi İl-20 olayından dolayı Suriye'deki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı. ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına karşılık Moskova bölgeye S-300 hava savunma sistemlerini gönderdi.

Rus Savunma Bakanlığı'na ait olan Zvezda televizyonunda yayınlanan görüntülerde, S-300 sistemi parçalarının dünyanın en geniş askeri kargo uçağı olan An-124'ten indirildiği görülebiliyor.





F-16 AVCILARI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun anlattığına göre, S-300'ler bu kargo uçağı ile Suriye'ye, radar sistemleri ve fırlatma mekanizmaları da dahil olmak üzere 49 parça halinde sevk edildi. Şoygu ayrıca, sistemi kullanacak Suriye askerlerine verilecek eğitimin üç ay süreceğini söylemişti.

Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı VİDEO

Suriye'ye S-300 sistemi gönderilmesi kararı, İsrail uçakları tarafından harekete geçirilmesi yüzünden Suriye hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla Rus İl-20 uçağının düşürmesini izliyor.

İSRAİL VE ABD'YE KARŞI ÖNLEM