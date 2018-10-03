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Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in bir Rus uçağının düşülmesine sebep olması yüzünden Suriye'ye gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin askeri kargo uçağından indirilme görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 15:08..
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Rusya yönetimi İl-20 olayından dolayı Suriye'deki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı. ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına karşılık Moskova bölgeye S-300 hava savunma sistemlerini gönderdi.

Rus Savunma Bakanlığı'na ait olan Zvezda televizyonunda yayınlanan görüntülerde, S-300 sistemi parçalarının dünyanın en geniş askeri kargo uçağı olan An-124'ten indirildiği görülebiliyor.

Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı

F-16 AVCILARI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun anlattığına göre, S-300'ler bu kargo uçağı ile Suriye'ye, radar sistemleri ve fırlatma mekanizmaları da dahil olmak üzere 49 parça halinde sevk edildi. Şoygu ayrıca, sistemi kullanacak Suriye askerlerine verilecek eğitimin üç ay süreceğini söylemişti.

Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı VİDEO

Suriye'ye S-300 sistemi gönderilmesi kararı, İsrail uçakları tarafından harekete geçirilmesi yüzünden Suriye hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla Rus İl-20 uçağının düşürmesini izliyor.

Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı

İSRAİL VE ABD'YE KARŞI ÖNLEM

​Rus savunma yetkilileri, 15 Rus askerin ölmesine sebep olan bu olayın suçunun tamamen İsrail tarafına ait olduğunu söylemişti. İsrail'in saldırılarını devam ettireceğine yönelik açıklamaları sonrasında da ABD'de saldırganlık içeren planlarını duyurmuştu.

Rusya'nın S-300'leri Suriye'ye ulaştı

Öte yandan Suriye ordusuna, envanterindekilere göre daha gelişmiş bir hava sistemi olan S-300'ün gönderilmesi bir süredir Rusya'nın gündemindeydi. Fakat İsrail'in endişeleri nedeniyle bu plan hayata geçirilmemişti.

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