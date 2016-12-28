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Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine havan topu düştü

Suriye'nin başkanti Şam'daki Rus Büyükelçiliğine havan topu mermisi isabet etti.

28.12.2016 - 19:02
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Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine havan topu düştü

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Ayrıntılar geliyor....

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