Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine havan topu düştü

Facebook'da Twitter'da ülkesine, ülkesinin değerlerine düşmanlıkla beslenen zavallılar, bugün daha da azdılar.

1 Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında toplumsal barış vurgusunda bulundu.

2 İki kıta arası yaya yolu Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

3 Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı Fabrikası Denizli'de bulunan Aynes süt firmasına yapılan FETÖ operasyonunda, içinde firma sahibinin de olduğu 19 kişi tutuklandı.

4 Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaştı Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

5 Türkiye genelinde soğuk hava etkisini arttıracak Kıyılar hariç bütün bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Türkiye üç gün boyunca soğuk hava dalgasının etkisinde olacak.

6 Malatya'da 15 Temmuz gecesi askeri üste yaşananlar İZLE FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.