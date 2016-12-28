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Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine havan topu düştü
Suriye'nin başkanti Şam'daki Rus Büyükelçiliğine havan topu mermisi isabet etti.
28.12.2016 - 19:02
Haberler
Dünya
Açıklama
Rusya
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Ayrıntılar geliyor....
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