Rusya'nın sesi Sputnik Türkiye'ye bugünlük muhalif değil

Ruslar dünyada egemen güç olmak için medyayı çok iyi kullanıyorlar. Rus çıkarlarına uygun yerel dilde yayın yapmak için muhalif gazeteciler satın alıyorlar. Yayın yaptıkları ülkenin medyasıymış gibi kamufle olmayı iyi beceriyorlar.

MUHALİFLİĞE BİR GÜN ARA

Sputnik internet sitesinde ya da radyosunda bugüne değin Türkiye ile ilgili olumlu bir habere rastladınız mı? Rastlayamazsınız ama bugün farklı bir gün çünkü Putin efendileri geldi ve Rus çıkarları için nükleerci de olurlar Erdoğan'cı da, peki nerede kaldı sizin muhalifliğiniz? Türkiye'de muhaliflik sahibinin sesi olmakmış anladık.

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