Rusya'nın silah geliştirme planları endişe yaratıyor

Gelişmiş askeri donanımıyla ABD'den sonra dünyada öne çıkan Rusya, yeni çalışmalar içerisinde ve geliştireceği yeni model silahlar Batı tarafından endişeyle karşılanıyor.

RUSYA'NIN YENİ FÜZE PLANI

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya'nın Husky sınıfı taarruz denizaltılarını Tsirkon hipersonik füzelerle donatmak istediğini ve bu yönde çalışmalarını ilerlettiğini belirtti.

HUSKY 3 MODELDEN OLUŞACAK

Batı'nın endişe duyduğu bu çalışmayı dergi, ‘Rus silahlarının en korkunç iki türünün arasında evlilik' olarak niteledi. Haberde ayrıca 5. nesil denizaltısı olarak tasarlanan Husky'nin 3 modelden oluşacağının tahmin edildiği, 8 ila 9 bin ton ağırlığında olacak baz modelininse mayın ve torpidolarla donatılmasının beklendiği belirtildi.

Denizaltıların Tsirkon füzeleriyle donatılması, bu araçları ileri bir seviyeye götüreceği ifade ediliyor. Tsirkon füzesinin ses hızından 6 kat, bazı haberlere göreyse 8 veya 10 kat hıza ulaşabildiği kaydedildi.

BATI ENDİŞELİ

Batı ülkeleri, Rusya'nın sürekli bu alanda geliştirdiği silahlardan rahatsızlığını dile getiriyor. İngiliz Kraliyet Donanması ise ellerindeki Sea Ceptor hava savunma füzelerinin Tsirkon'ları önleyememesinden endişe duyuyor.

TASARIMI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Geliştirilen çalışmalarda sır tutulan birçok nokta var. Ancak özellikle tasarımıyla ile ilgili bilgi verilmiyor.