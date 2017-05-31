Rusya’nın tarım ihracatı yüzde 27 oranında artacak

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, devlet desteği sayesinde 2020 yılına kadar Rusya’nın tarım ihracatı hacminin 21.5 milyar dolara varmasını sağlayacağını belirtti.

21.5 MİLYAR DOLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan bakan Tkaçev, şunları söyledi:

"Öncellikli projemizin gerçekleştirilmesinin bu tür devlet desteğinin genişletilmesini ve 2020 yılına kadar tarım ürünleri ihracatının yüzde 27 oranında artışla 21.5 milyar dolara varmasını sağlayacağından eminim.

Tarım ihracatına devlet desteğinin verilmesini öngören öncellikli projemiz kapsamında tarım ihracatçıları kredi, sigorta, fuarlara katılım için devlet desteğini alacak, bunun yanı sıra yapacakları lojistik ve ulaştırma harcamaları da karşılanacak."