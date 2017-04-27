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Rusya'nın tarımsal ihracat hacmi 3 milyar dolar azalacak

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, mevcut ruble kurunun değişmemesi halinde tarım ihracatının 3 milyar dolar azalacağı uyarısında bulundu.

27.04.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev yaptığı açıklamada, uygun ruble kurunun dolar başı 60-65 ruble seviyesi olduğunu açıkladı.

"DOLAR KURU BİZİM İÇİN İYİ DEĞİL"

Tkaçev, “Dolar karşısında istikrarlı ruble kuruna ihtiyacımız var. Şüphesiz ki 55-56 ruble olan bugünkü dolar kuru bizim için hiç iyi bir şey değildir. 2016 yılında tarım ihracatı 17 milyar dolara varırken mevcut koşullarda ihracat hacmi 14 milyar dolara iner, böylelikle düşüş 3 milyar dolar seviyesinde olacak. Böyle bir gelişme tarım sektörüne oldukça ciddi bir vuruştur. İthal ikamesi karşısında tarım ihracatı için daha uygun dolar kuru 60-65 ruble olurdu.“ dedi.

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