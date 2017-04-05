Rusya'nın yeni nesil nükleer denizaltısı artık sularda

Rusya'nın Yasen sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltısı Kazan suya indirildi. Severodvinsk şehrinde, 2009'da yapımına başlanan nükleer denizaltı, Rusya'nın deniz filosunu modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son yıllarda yürüttüğü projenin ikinci ürünü olarak biliniyor.

2018'DE TESLİM EDİLECEK

Önceki Rus denizaltılarına göre daha yüksek muharebe ve daha düşük gürültülü motor sistemine sahip Kazan, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 2018'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

64 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Dördüncü nesil saldırı denizaltısı Kazan, 13 bin 800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda. 520 metre derinliğe inebilen denizaltı, saate 31 deniz mili hıza ulaşabiliyor. 64 personelin görev yapacağı denizaltı, anti-gemi ve seyir füzesi taşıyabiliyor. Yasen sınıfı ilk denizaltı Severodvinsk, 2014'te hizmete alınmıştı.