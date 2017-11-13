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Rusya'nın yeni uydusu gizli belgelere ulaşacak

Rusya'nın 'Repey' isimli yeni keşif uydusu, düşmanların hareketlerine ve planlarına sahip olabilecek.

13.11.2017 - 16:23
  1. Haberler
  2. Dünya

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İzvestiya Gazetesi'nin aktardığına göre; Rusya, 2018 yılında Repey isimli yeni bir keşif uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

ORDU EYLEMLERİNİ TESPİT EDEBİLECEK

Uydu, dünyadaki herhangi bir ordunun eylemlerini, radar sistemlerini, radyo vericilerini, füze fırlatma işlemlerini ya da askeri teçhizat kullanımını tespit edebilecek.

Repey, tespit ettiği bölge ve teçhizatlara ait verileri ele geçirip analiz edebilecek. Yeni uydu, ABD’nin halihazırda yörüngede 7 adet bulunan Mentor uzay araçlarının da muadili olacak.

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