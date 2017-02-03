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Rusya'ya bir siber saldırı suçlaması da İngiltere'den

Britanya Savunma Bakanı, Rusya'nın, sistemli siber saldırılar yoluyla Batı demokrasilerini ve kritik altyapıları hedef aldığını söyledi.

03.02.2017 - 08:23
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Rusya'ya bir siber saldırı suçlaması da İngiltere'den

BBC Türkçe'nin haberine göre açıklamayı yapan Michael Fallon, "ABD seçimlerini" de siber saldırı örnekleri arasında saydı.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYİ SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR"

Bakan Michael Fallon, Moskova'nın, "yanlış bilgilendirmeyi silah gibi kullandığını" ve bu sayede Batı devletlerini istikrarsızlaştırmaya, NATO'yu zayıflatmaya çalıştığını da söyledi.

"SAVUNMA SİSTEMİ KURULMALI"

Fallon, NATO üyelerinin ortak siber savunma sistemleri kurmasının "hayati" olduğunu da söyledi.

SİBER SALDIRI ÖRNEKLERİ VERDİ

Britanya Savunma Bakanı Fallon, "sistemli bir şablon içinde" gerçekleştiğini söylediği Rus siber saldırılarından örnekler de açıkladı. Fallon, ABD seçimleri sırasında ana politik partilerin hack'lenmesi, Fransız TV5Monde kanalının yayınının kesilmesi ve Almanya parlamentosunun alt kanadının iletişim sisteminin hedef alınmasının, Rusya kaynaklı siber saldırılar olduğunu söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı, Almanya genel seçimlerinin de siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulundu.

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