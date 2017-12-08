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Rusya'ya 'hastaların tahliyesi için rejime baskı' çağrısı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK sözcülerinden Kodmani, "400 hasta ve yaralının durumu çok çok acil. Rusya'yı bu 400 kişinin tahliye edilmesi için rejime baskı yapmaya çağırıyoruz." dedi.

AA | 08.12.2017 - 10:34..
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Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcülerinden Bassma Kodmani, Doğu Guta'da yaklaşık 400 yaralı ve hastanın acil tahliyesinin gerektiğini belirterek, Rusya'ya Beşar Esad rejimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Rusya'ya 'hastaların tahliyesi için rejime baskı' çağrısı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 8. görüşmeleri sürüyor.

BM Cenevre Ofisi'nde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerin ikinci haftasında, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura muhaliflerle görüştü.

"UZUN VE VERİMLİ"

MYK sözcülerinden Kodmani, Mistura ile TSİ 15.30'da başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rejim heyetinin görüşmelerin ikinci haftasına katılmadığını anımsatan Kodmani, "Önümüzdeki günlerde kendi içimizdeki istişarelere ve BM ile olan görüşmelerimize devam edeceğiz." dedi.

Mistura ile görüşmede, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı ele aldıklarını kaydeden Kodmani, anayasa konusunu ise daha detaylı görüşme fırsatı bulduklarını aktardı.

RUSYA'YA ÇAĞRI

Kodmani, Esad rejiminin saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'daki insani duruma işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplumdan ve özellikle de Rusya'dan Doğu Guta'daki tüm yaralı ve hastaların tahliye edilmesine yönelik bir talebimiz var. 400 kişinin durumu çok çok acil. Rusya'yı bu 400 kişinin tahliye edilmesi için rejime baskı yapmaya çağırıyoruz. Rusya'nın rejim üzerinde tüm ağırılığı ve kapasitesini kullanarak bunu yapmasını istiyoruz."

Tahliyelerin gerçekleşmemesi durumunda hasta ve yaralıların tek tek öleceği uyarısını yapan Kodmani, "Bugün 400 olan sayı yarın 370'e, taha sonra da 350'ye inebilir." diye konuştu.

"REJİM BURADA DEĞİL"

Sözcü Kodmani, Cenevre sürecini kimin sabote ettiğinin sorulması üzerine, muhaliflerin görüşmelerinden başından bu yana Cenevre'de olduğunu ve BM ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rejim heyetinin ise görüşmelerin ikinci haftasına kaltılmadığını kaydeden Kodmani, "Biz doğrudan görüşme talep ediyoruz. Ama onlar (rejim) fiziksel olarak burada değil. Mistura zaten doğrudan görüşmelerin hangi tarafın tutumundan dolayı gerçekleşmediğini açıkladı." diye konuştu.

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