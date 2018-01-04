Rusya'ya Hmeymim'de şok: 7 uçak imha edildi

Rusya'nın Suriye'deki kalbi olan Hmeymim askeri üssü terörist saldırı iddiası ile gündeme geldi. Terörist grupların havan toplarıyla açtığı ateş sonucu 7 uçak ile bir mühimmat deposunun infilak ettiği açıklandı.

BİLANÇO AÇIKLANMADI

2015 yılından bu yana en ciddi saldırıya maruz kalan Hmeymim'e saldırının yılbaşı gecesi, yani 31 Aralık tarihinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Rus Kommersant gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı iddiasında havan topları ile askeri üssün vurulduğu belirtilirken, hangi terörist organizasyonun bu saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

ASKERİ UÇAKLAR KULLANILAMAZ HALDE

Hmeymim üssüne yönelik düzenlenen saldırıda dört adet SU-24 bombardıman uçağı, iki adet SU-35 savaş uçağı ve bir AN-72 nakliye uçağının yok edildiği bilgisi aktarıldı.

Yedi uçağın yanı sıra mühimmat deposu olarak kullanılan binaya bomba isabet etmesi sonucunda bura da havaya uçarken, askeri üste ağır hasarın meydana geldiği belirtildi.

Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmezken, Moskova'dan da konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Hmeymim askeri üssü Rusya'nın Suriye'deki kalbi olarak bilindiği gibi Putin'in de ziyaret ettiği havalimanı olmuştu.