Ruth Ware’den heyecan dolu bir yolculuk: 10 Numaralı Kamara

İngiltere’nin önemli kadın yazarlarından olan Ruth Ware, yeni kitabında okurlarını temposu bir an bile düşmeyen satrılarla tanıştırıyor. İthaki Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan romanı bir solukta okudum. ,

New York Times çok satan listesinde yer alan 10 Numaralı Kamara, ülkemizde de çok satan kitapların başında gelmektedir. "Kapkaranlık Ormanda", "The Lying Game" (Yalan Oyunu) kitaplarında yazarı olan Ware, 1977 yılında Birleşik Krallık ’ta dünyaya geldi. Mancherster Üniversitesi ’nde mezun olduktan sonra farklı şehirlerde yaşamını sürdürdü.

İthaki Yayınları’nın polisiye ve korku kitaplarının önemli bir halkasını oluşturan 10 Numaralı Kamara’da esrarengiz bir cinayete şahit olan gazeteci Laura Blacklock, kısaca "Lo" adlı kadın gazetecinin korku ve serüven dolu yolculuğunu anlattığı romanı çok seveceksiniz.

AURORA BOREALİS'TE TATİL...

Lo’nun evine gece yarısı hırsız girince devamını oluşturacak tehlikelerin adeta habercisi olur. Lüks yolcu gemisi Aurora Borealis’te bir hafta sürecek tatilde yer alan Lo’nun yolculuğu kâbus dolu bir hal alır. Bu yolculuğun kendisi için çok önemli olduğunun kanısında olan Lo, uzun süredir beklediği yolculuk nihayet başlayacaktı.

10 NUMARALI KAMARA'DAKİ GİZEMLİ KADIN

Büyük bir heyecan ve umutlarla başlayan gemi yolculuğunda Lo’nun genç bir kadının gece yarısı denize atıldığına tanık olduğunda olayların silsilesi böylece başlamış olur. 10 Numaralı Kamara’da kalan bu gizemli kadın kim? Ya da o kamarada gerçekten de birileri seyahat ediyor muydu?

Ruth Ware

Yolculuğun ilk gününde makyaj yapmak isteyen Lo, yanına rimelini almadığını fark eder. Karşı kamaranın kapısını çalar ve komşusundan rimeli rica eder. İçerdeki esmer, ince yapılı ve güzel olan kadın istemsiz bir şekilde Lo’ya rimelini verdiğinde, Lo’nun yüzüne kapıyı sertçe kapatır. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Lo, düşünceli biçimde kendisi için ayrılmış kamarasına döner.

GEMİDE İŞLENEN ESRARENGİZ CİNAYET

Lo'nun aklı fikri 10 Numaralı Kamarada’ydı… Kimdi bu kız ve neden kendisine kadar sertçe davranmıştı? Lo, diğer gazetelerin, televizyonların, internet sitelerinin, büyük medya holdinglerin temsilcileriyle geçirdiği yolculuk onu umulmadık olaylarla baş başa bırakır.

Gazeteci Lo, kamarasında dinlenirken aniden sert bir şeyin suya düştüğünü duydu. Panikle kendisini dışarı attığında suyun içinde kaybolan bir kadının çaresiz çırpınışlarını gördü.

Lüks Aurora Borealis gemisinde bir cinayet işlendi o akşam…

"FAZLA EŞELEME..."

Lo, geminin güvenlik görevlilerine haber verince, onların verdikleri bilgi ise tüyler ürperticidir. Görevliler, 10 numaralı kamarada hiç kimsenin olmadığını ve uzun süredir birilerinin aynı kamarada yolculuk etmediğini söylediklerinde, Lo büyük bir girdabın ve kuşkunun içinde kalır.

Genç gazeteci, görevlilere her ne kadar 10 numaralı kamarada bir geç kızın kaldığını söylese de kimseyi inandıramaz. İşte bütün düğüm de burada başlıyor.

Kimsenin olmadığı kamarada cinayet nasıl işlenir?

Lo, gazeteci merakı ve refleksiyle bu esrarengiz cinayetin üzerindeki sis perdesini aralamak isteyince, banyonun buharlı camlarına “Fazla eşeleme” tehdidiyle karşılaşınca artık geri dönülmez bir yola girmişti. Laura Blacklock ise, bu tehdit yazsına karşılık büyük harflerle "HAYIR" yazar. Kılıçlar çekilmişti artık.

Ruth Ware, sevenlerini koskoca okyanusun derin sularında yolculuğa çıkartıyor.

Mutlaka okuyun...

Yazar: Ruth Ware

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Aslıhan Kuzucan

Yayım yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 370

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Ergül Tosun

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