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Rüzgar Çetin, ABD'ye gitmeye hazırlanıyor

Bir polisin yaşamını yitirmesine sebep olan Rüzgar Çetin, adli kontrol kararının kaldırılması üzerine ABD'ye gitme kararı aldı.

02.05.2017 - 09:01
  1. Haberler
  2. Magazin

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İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun yaşamını yitirmesi birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tutuklu yargılanan Rüzgâr Çetin, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Çetin'in tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza ve mağdurların şikâyetinden vazgeçmesini gerekçe gösteren mahkeme, oy çokluğuyla tahliyesine karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı da, Çetin'in toplanan delillere uygun olarak, üst sınırdan cezalandırılması istemiyle mahkemenin kararına itiraz etmişti.

YASAK YOK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nde yapılan ilk duruşmada Rüzgâr Çetin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah'ın haberine göre, Ceza Dairesi, ceza artırımının yanı sıra sanık hakkında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl el konulmasına hükmetti. Bu gelişmenin ardından Rüzgar Çetin, Amerika Başkonsolosluğu'na yurtdışına çıkma talebinde bulundu. Başkonsolosluk da, Çetin'in yargılandığı mahkemelerden bilgi talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Çetin hakkında bir yurtdışı yasağı olmadığı bilgisini verdi.

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