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Rüzgar Çetin: O kazadan sonra hayatım değişti

Beşiktaş'ta yaptığı trafik kazasıyla bir polis memurunun şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin, kazanın ardından ilk kez konuştu.

30.04.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. Magazin

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Beşiktaş’ta trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan ve 7.5 yıllık hapis cezası Yargıtay’da olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin önceki akşam Nişantaşı’nda kız arkadaşıyla buluştu.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yargıtay kararı onarsa 13 ay daha hapiste yatacak olan Çetin, kaza sonrası ilk kez sorulara yanıt verdi. Vatan'ın haberine göre, Yurt dışına çıkış yasağı haberleri için “Yok, doğru değil. Haberlerde okunan her şeye inanmayın. Yargıtay süreci devam ediyor” diyen Çetin, “Bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sonuç çıkacak. Şu an mutluyum. Kaza sonrası hayatımda çok şey değişti. Bir gün bunları uzun uzun anlatırım” diye konuştu.

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