Rüzgar Çetin: Yaralıyım, çok pişmanım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun; B köşe yazısında, Rüzgar Çetin'in kendisine verdiği cevabı yazdı. Ahmet Hakan, "Dün köşemde 'bir dur, bir pişman ol' demiştim. Rüzgar mesaj atmış." diyerek mesajın içeriğini paylaştı.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm:

"Bir dur, bir pişman ol, bir kenara çekil, bir acı çek." falan yazdım ya... Mesaj atmış bana Rüzgar Çetin. Şöyle diyor: Ahmet ağabey! Yazmışsın sağ ol ama ben bunların hepsini yaptım.

"HİÇBİR ZAMAN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIM"

Mutluyum demedim, Yargıtay'dan umutluyum dedim. Yaralıyım, bundan emin ol. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Olayın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Sekiz ay hücrede tek başıma en büyük cezayı çektim.

"BU ACI BİTMEZ"

Kimseye verilmemiş emsalsiz bir hüküm yedim. Hayatım zaten mahvoldu. Ayrıca 10 yıl geçse de bu acı bitmez. Bunu sen de biliyorsun."