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Rüzgar Çetin'in aracı satışa çıkarıldı

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in geçen yıl 1 polisin şehit olmasına neden olduğu kazada kullandığı aracın akıbeti belli oldu.

17.03.2017 - 09:08
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Rüzgar Çetin'in aracı satışa çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kzada Rüzgar Çetin, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ağır yaralandı.

Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra geçen ekimde tahliye oldu.

LÜKS ARAÇ SATILIĞA ÇIKARILDI

Kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Çetin'in özel plakalı aracı için internetteki alışveriş sitesinde satılık ilanı verildiği ortaya çıktı.

152 BİN 500 LİRA

İzmir'deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu görüldü.

Galerinin ilanın açıklaması bölümünde, "Özel plakalı, ünlü birisinin aracı" ifadesi dikkat çekti. Aracın Rüzgar Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Rüzgar Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.

Rüzgar Çetin'in aracı satışa çıkarıldı

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