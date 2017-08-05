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Rüzgar enerjisi ihalesi dünyada yankı uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde YEKA ihalesinin kazananının belli olmasından sonra dünya basını olaya büyük ilgi gösterdi.

05.08.2017 - 13:25
  1. Haberler
  2. Projeler

Alman DPA Ajansı YEKA İhalesi haberini, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu büyük projelerin Türk-Alman ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunmasını ümit ediyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Rüzgar enerjisi ihalesi dünyada yankı uyandırdı

Bir başka Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle de iki ülke arasındaki gerginlik döneminde gerçekleşen ihaleye geniş yer ayırdı. Deutsche Welle, ihale haberini, Alman Hükümetinin Türkiye'ye yatırım yapılmaması çağrısının, dünya devi Siemens'i korkutmadığı spotu ile paylaştı.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Alman basınının yanısıra ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times da ihaleyi Siemens'in kazanmasını paylaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde gerilen ilişkilere atıfta bulunan gazete, ihale haberini Bakan Albayrak'ın "Sonuç, iki ülke ilişkilerine önemli katkıda bulunacak" sözü ile paylaştı.

Rüzgar enerjisi ihalesi dünyada yankı uyandırdı

ABD’DEN JAPONYA’YA KADAR SES GETİRDİ

İhale sonucu, dün gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde önemli basın kuruluşları tarafından paylaşıldı. Japonya’nın en önemli ekonomi gazetelerinden Nihon Keizai Shimbun, ihale sonucunu, "Türkiye’nin tamamı 1 milyon kilovat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yapım ve işletme projesi ihalesinde Alman Siemens’in liderlik ettiği konsorsiyumun, en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandı" cümleleriyle paylaştı.

Öte yandan Londra merkezli, Reuters, Alman basınında, Finanzen.net, T-Online, Focus Online Money, Boerse Online, Tıroler Tageszeitung, Deutche Welle ile, Euronews, Enerji alanında küresel haberler yapan inlü Recharge News, Renewablesnow siteleri, Azerbaycan’ın Trend Haber Ajansı, News AZ, İran’ın Energy Today, Hindistan’ın Energy World haber kuruluşları Türkiye’nin rüzgar ihalesine haberlerinde geniş yer verdi.

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