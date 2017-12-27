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Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ikinci gün tamamlandı

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, Bursa için en düşük teklifi veren 5 firmaya toplam 110 megavatlık kapasite tahsis edildi.

AA | 27.12.2017 - 11:21..
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Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ikinci gün tamamlandı

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, 110 megavatlık Bursa bölgesinde, en düşük teklifi veren firmalardan BER Enerji Üretim Ticaret AŞ'ye 45, Umut Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'ye 30, Işık Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'ye 15 Baysal Elektrik Üretim AŞ'ye 10 ve NTP Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne 10 megavat kapasite tahsis edildi.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ikinci gün tamamlandı

BURSA İÇİN 26 FİRMA TEKLİF VERDİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, Bursa bölgesi için teklif dosyaları açıldı. Söz konusu bölgede verilecek 110 megavatlık ön lisans kapasite tahsisi için 26 firmanın teklif dosyası incelendi.

Bursa bölgesinde kilovatsaat başına -1,41 dolar/cent teklif veren BER Enerji Üretim Ticaret AŞ'ye 45 megavat tahsis uygun bulundu. Şirketin kuracağı santralin adı Yarış RES olacak.

Söz konusu bölgede, Umut Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Kiraz RES projesi için kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent ile 30 megavaltık kapasite tahsis edildi. Işık Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'ye ise Yalova RES projesi ile 15 megavat tahsis edildi. Şirketin teklifi kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent oldu.

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde ikinci gün tamamlandı

İHALELER İÇİN 114 ŞİRKETİN BAŞVURUSU ALINACAK

Kalan 20 megavat ise 10'ar megavatlık kapasiteler halinde Baysal Elektrik Üretim AŞ ve NTP Elektrik Üretim Limited Şirketi arasında paylaştırıldı. Baysal Elektrik Üretim AŞ söz konusu alanda Çepni RES projesi için kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent teklif verirken, NTP Elektrik Üretim Limited Şirketi Mesudiye RES projesi için kilovatsaat başına -0,99 dolar/cent teklif sundu.

Böylece, Bursa bölgesi için 5 şirkete toplamda 110 megavatlık kapasite tahsis edilmiş oldu. Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün toplamda 590 megavatlık ön lisans verilecek 7 bölge için teklifler alınıyor. Bugün gerçekleşecek ihaleler için 114 şirketin başvurusu alındı.

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