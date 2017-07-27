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Rüzgar enerjisinde dev adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği rüzgar enerjisi ihalesine 4'ü Alman 8 firma teklif verdi.

27.07.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Projeler
Rüzgar enerjisinde dev adım

Bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine teklif veren firmalar belli oldu.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

İhale için 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi.

İşte o firmalar;

Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

Rüzgar enerjisinde dev adım

YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR DOLAR OLACAK

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan bin megawatt gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi ağustos ayında planlanıyor.

YÜZDE 65'İ YERLİ OLACAK

Türkiye son yıllarda rüzgar türbin kanadı ve kule üretimi alanlarında fabrika yatırımlarını çekse de bu iki alanın kapasitesi montaj ile sınırlı kaldı. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için yarışmanın şartnamesi özel olarak hazırlandı:

Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon ABD Doları üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

300- 400 ADET YERLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİMİ YAPILACAK

Fabrikada en az 2,3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

Rüzgar enerjisinde dev adım

TEK VERDİYADA EN AZ 150 ADET/YIL VEYA 400 MW/ YIL RÜZGAR ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

İSTİHDAMA KATKI DA SAĞLANACAK

Bu proje ile istihdama da katkı sağlanacak. 3 Bin 750 kişi bu projeyle iş sahibi olacak.

Rüzgar enerjisinde dev adım

KURULUM SÜRESİ 21 AY OLACAK

Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak.

Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak. Bu durum birçok farklı sektörün de doğrudan veya dolaylı gelişimine katkılar sağlayacak.

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