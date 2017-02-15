Yaklaşık 4 yıl önce cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar aradığı aşkı buldu. Daha önce 14 Şubat tarihinde sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif edeceğini açıklayan Rüzgar Erkoçlar dün bu sözünü tuttu.

EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift, daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafından hazırlanan mekana gittiler. Orada arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif eden Rüzgar Erkoçlar'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

YAZ AYLARINDA DÜĞÜN PLANLIYORLAR

2017'nin yazında evlenmeyi planlayan ve Geçtiğimiz haftalarda birbirlerinin aileleriyle tanışan çift, 2017'nin yazında evlenmeyi planlıyor.

Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi İZLE