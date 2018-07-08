taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Cinsiyet değiştirmesiyle Türkiye kamuoyunun gündemine oturan Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de cinsiyet değiştirdi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Magazin

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar cinsiyet dğeiştirdikten snora çok konuşulmuştu. Yine çok konuşulacak bir gelişme ortaya çıktı.

3 KIZDAN İKİSİ ERKEK OLDU

3 kız kardeş olarak dünyaya gelen Erkoçlar ailesinden 2'si cinsiyet değiştirdi. Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi Gül Erkoçlar'ın Görkem Batu adını alarak cinsiyet değiştirdiği öğrenildi.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Erkoçlar Ailesi birlikte sık sık maça gidiyordu. Baba Engin Erkoçlar Ekim 2016'da hayatını kaybetti.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. bir de kız arkadaşı var.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Durmuş Yılmaz frak giydi

Durmuş Yılmaz frak giydi

67
Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

83
İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

48
İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

50
ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

111
HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

116
Polislere ateş açan basketbolcu öldürüldü

Polislere ateş açan basketbolcu öldürüldü

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM