Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar cinsiyet dğeiştirdikten snora çok konuşulmuştu. Yine çok konuşulacak bir gelişme ortaya çıktı.

3 KIZDAN İKİSİ ERKEK OLDU

3 kız kardeş olarak dünyaya gelen Erkoçlar ailesinden 2'si cinsiyet değiştirdi. Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi Gül Erkoçlar'ın Görkem Batu adını alarak cinsiyet değiştirdiği öğrenildi.

Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Erkoçlar Ailesi birlikte sık sık maça gidiyordu. Baba Engin Erkoçlar Ekim 2016'da hayatını kaybetti.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. bir de kız arkadaşı var.