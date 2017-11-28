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S-400 sevkiyatına karşı çıkan NATO'ya Rusya'dan cevap

Türkiye'nin S-400 almaması için elinden geleni yapan NATO'ya en güzel cevabı Rusya verdi: Sizi ilgilendirmez.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 16:03..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

NATO'NUN S-400 RAHATSIZLIĞI

Rusya ile Türkiye'nin S-400 sevkiyatından rahatsız olan NATO, her seferinde sevkiyata karşı çıktığını belirtiyordu.

S-400 sevkiyatına karşı çıkan NATO'ya Rusya'dan cevap

RUSYA CEVAP VERDİ: SİZİ İLGİLENDİRMEZ

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

S-400 sevkiyatına karşı çıkan NATO'ya Rusya'dan cevap

S-400'LER TAMAM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.

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