S-400 sevkiyatına karşı çıkan NATO'ya Rusya'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.

NATO'NUN S-400 RAHATSIZLIĞI

Rusya ile Türkiye'nin S-400 sevkiyatından rahatsız olan NATO, her seferinde sevkiyata karşı çıktığını belirtiyordu.

RUSYA CEVAP VERDİ: SİZİ İLGİLENDİRMEZ

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

S-400'LER TAMAM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.