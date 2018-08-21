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S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Rus Haber Ajansı Interfax, Türkiye'nin Rusya'dan sipariş ettiği S-400'lerin 2019'da gönderileceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 14:47..
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S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Türkiye Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı S-400 füzlerinin teslimat tarihini Temmuz 2019 olarak belirlemişti.

S-400'ler 2019'da teslim edilecek

Ardından Nisan ayında, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TESLİM TARİHİ 2019

Rus Haber Ajansı Interfax'ın haberine göre, S-400'ler 2019'da Türkiye'ye gönderilecek.

Dünyanın en modern savunma sistemi olarak bilinen S-400'ler ABD tarafından eleştirilse de savaş tehditlerine karşı en caydırıcı unsurlardan biri.

S-400'ler 2019'da teslim edilecek

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