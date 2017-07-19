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S-400'ler için Türkiye ile teknik konularda anlaşıldı

Rostec Üst Yöneticisi Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların hallolduğunu belirtti.

19.07.2017 - 03:49
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Moskova’da düzenlenen MAKS 2017 havacılık fuarı kapsamında açıklamalarda bulunan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmenin tüm teknik detaylarında Türkiye ve Rusya’nın anlaştığını vurguladı. Çözülmesi gereken idari ve finansman konuları kaldığını belirten Çemezov, "Anlaşmayı sonuca bağlamak için iki ülke hükümetleri arasında alınması gereken bazı kararlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çemezov ayrıca, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesinin de son derece büyük yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, henüz böyle bir adım atılmasının planlanmadığını sözlerine ekledi.

S-400 FÜZE SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Orta menzilli hava savunma sistemi için yapılan S-300'ün yeni nesli olarak üretildi. 1979'da S-300'ün üretilmesinin ardından 1980 yıllarının başında Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlandı. S-400 füze sisteminin gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur.

S-400'ün önemli özelliklerine gelecek olursak S-300'e daha fazla hedefi aynı anda takip edebiliyor. Ayrıca S-400 gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahiptir.

S-400'de kullanılan radarlar hayalet uçak olarak tabir ettiğimiz hedefleri dahi takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 füzeleri için şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş fakat yabancı bir ülkeye satış gerçekleşmemiştir.

120 KM MENZİLİ VAR

S-400'ün kullandığı füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilen değişik füzelere sahiptir. Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

HAYALET UÇAKLARA KİLİTLENEBİLİYOR

S-400 radar olarak S-300 sisteminde kullanılan 64N6 ve 76N6 radarlarının gelişmiş bir türevi olan 96L6'yı kullanılır. S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor ve her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir 96L6 radara sahip. Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izleme ve bu hedeflere kilitlenme yeteneğine sahiptir.

S-400'LER SADECE RUSYA'DA VAR

Bu sistem yalnızda Rusya'da kullanılmaktadır. 2009 senesi itibariyle iki tabur konuşlanmıştır. 2011 yılında Moskova'nın kuzeyine iki tabur daha yerleştirilmiştir.

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