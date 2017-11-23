S-400'ler tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacak

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınan S400 füze savunma sistemlerinin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını söyleyerek, füzenin dost-düşman tanıma sisteminin de değiştirileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE UZUN YILLAR İSTEKLİ DAVRANMADI"

Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde dün akşam milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Anadolu Ajansı web sitesindeki habere göre, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirme noktasında uzun yıllar bazı nedenlerle istekli davranmadığını söyleyen Canikli, şunları kaydetti:

"SİLAH TAMAMEN ONLARIN KONTROLÜNDE"

"Özellikle içinde bulunduğumuz savunma ittifakı ve Batı bloğu tarafından ihtiyacımız olan savunma sistemleri çok ucuza, rahatlıkla uzun bir süre Türkiye'ye sorunsuz verilebilmiştir. Bu şekilde bir savunma konseptiyle bu toprakların savunulmasının mümkün olup olmadığı konusu ayrı bir tartışma konusu ama bana göre değildir çünkü silah tamamen onların kontrolünde."

"S-400'ÜN KONTROLÜ TAMAMEN TÜRKİYE'DE OLACAK

Canikli, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "(Bu füzelerde) ayrıca 'dost-düşman tanıma sistemi' de değiştirilecektir. Ona ilişkin yazılım değişiklikleri başlamıştır. Bütün tasarruf yetkisi, nerede konuşlanacağı, ne zaman kullanılacağıyla ilgili tüm tasarruf yetkisi Türkiye'de olacaktır. NATO çerçevesinde aldığımız veya Türkiye'ye konuşlandırılan o sistemlerden en büyük farkı da budur."





"EUROSAM'DA ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİK"

Canikli, Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemleri tedariği konusunda ise şunları söyledi: "Bir taraftan S-400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Şu anda birlikte geliştirme, anlaşma aşamasına geldiğimiz EUROSAM var. Henüz hem S-400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor."