Suudi Arabistan'da darbe girişimi iddiası

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu.
AĞIR SİLAHLARLA SARAY'A GİRDİLER
Ağır silahlı unsurların saraya girdiği ve darbe yapılmak istendiği bildirildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.
Suudi Arabistan'dan silahlı çatışma görüntüsü VİDEO
KRAL BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Saray'ı çevresinde silah sesleri duyulurken, Kral'ın tahliye edildiği öğrenildi.