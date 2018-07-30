S. Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı

1 Safranbolu Uzak Doğu'dan yoğun ilgi görüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve En iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Uzak Doğu'dan binlerce turisti ağırlıyor.

2 Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 21 yıl geciken proje için toplam 500 milyon lira harcandı.

3 En çok kiraya harcıyoruz 2017'de hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde, en yüksek pay yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı. En az pay ise sağlığa ayrıldı.

4 Rize'ye Çay Çarşısı kuruluyor Türkiye'de çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı.

5 Real Madrid'in istediği genç Fenerbahçeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

6 İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili olacak İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.