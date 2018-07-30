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S. Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı

Uluslararası Kimya Olimpiyatları sonunda düzenlenen ödül töreninde Suudi Arabistanlı öğrenci, İsrail bayrağının yanında durmayı reddetti.

İHA | 30.07.2018 - 08:58..
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Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda ödül alan Suudi Arabistanlı bir öğrenci, İsrail bayrağının yanında durmayı reddederek İranlı öğrencinin yanına gitti.

Suudi Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı İZLE

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

S. Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı

ARAP AKTİVİSTLER TAKDİRLE KARŞILADI

Olimpiyatlarda ödül alan ülkelerin öğrencileri sahneye çıktığı esnada Suudi Arabistan bayrağı taşıyan öğrenci yanına İsrail bayrağı taşıyan bir öğrencinin gelmesi üzerine, yerini değiştirerek İran bayrağı taşıyan bir diğer öğrencinin yanına gitti. Suudi Arabistanlı gencin bu hareketi Arap aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden takdirle karşılandı.

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