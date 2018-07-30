S. Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda ödül alan Suudi Arabistanlı bir öğrenci, İsrail bayrağının yanında durmayı reddederek İranlı öğrencinin yanına gitti.
Suudi Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı İZLE
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
ARAP AKTİVİSTLER TAKDİRLE KARŞILADI
Olimpiyatlarda ödül alan ülkelerin öğrencileri sahneye çıktığı esnada Suudi Arabistan bayrağı taşıyan öğrenci yanına İsrail bayrağı taşıyan bir öğrencinin gelmesi üzerine, yerini değiştirerek İran bayrağı taşıyan bir diğer öğrencinin yanına gitti. Suudi Arabistanlı gencin bu hareketi Arap aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden takdirle karşılandı.